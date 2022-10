Wat hebben de Belgische teams nog nodig op slotspeeldag en welke gevolgen heeft dat voor Europese lente?

In de diverse Europese competities zijn we ondertussen vijf speeldagen ver. Volgende week volgt de laatste wedstrijd. Hoe staan de Belgische ploegen ervoor, wat moeten ze doen op de laatste speeldag en welke impact heeft dat op een eventuele Europese lente?

Club Brugge (Champions League)

Club Brugge is al sinds speeldag 4 zeker van de volgende ronde en dus de achtste finales in de Champions League. Op de slotspeeldag kan ook de groepswinst nog gepakt worden.

Door de zware nederlaag tegen Porto zijn ze nu wel verplicht om hetzelfde resultaat te boeken tegen Bayer Leverkusen als Porto tegen Atlético Madrid doet.

© photonews

Groepswinst zou belangrijk kunnen zijn. Het mag dan eerst op verplaatsing spelen in de achtste finales en daarna pas thuis.

Union (Europa League)

Ook Union is door een zege bij Malmö nu ook zeker van groepswinst in hun groep in de Europa League. Het mag zo naar de achtste finales en mag dus ook al de tussenronde (16 en 23 februari) overslaan tussen de tweedes in de groep en de derdes uit de Champions League.

In de achtste finales (9 en 16 maart) is natuurlijk alles mogelijk. Ook pakweg Barcelona of Atlético Madrid zou dan een mogelijkheid kunnen zijn.

Gent en Anderlecht (Conference League)

Zowel voor AA Gent als voor Anderlecht is groepswinst al vervlogen - dat is voor respectievelijke Djurgardens en West Ham United.

De Buffalo's kunnen wel nog tweede worden als ze winnen thuis van Molde, terwijl Anderlecht bij Silkeborg aan een overwinning ook genoeg heeft voor die tweede plek. Dan mogen beide teams aan de bak in de tussenronde, tegen de nummers drie uit de Europa League.