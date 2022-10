Genk, Standard en straffe Koffie vs vertrouwensproblemen Anderlecht, Club en Antwerp en trainersontslagen

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Genk stoomt door

De prestatie tegen KV Mechelen was niet de beste van dit seizoen, maar uiteindelijk was het wel opnieuw een erg collectieve prestatie. Een gevaarlijke rechterflank, een stevig middenveld en spitsen die doen wat moet.

Dit KRC Genk wordt stilaan een factor om écht rekening mee te houden. De kloof met de concurrentie is aan het groeien, play-off 1 lijkt al een zekerheid. En de titel?

Hervé Koffi

Arnaud Bodart liet knappe dingen zien aan de Gaverbeek, maar in ons team van de week moesten we uiteindelijk toch kiezen voor Hervé Koffi.

Eigenhandig hielp hij Charleroi aan een heel belangrijke driepunter tegen Antwerp. In de eerste helft was er zelfs een echte mirakelredding.

Standard

Was het goed voetbal dat Standard op de mat bracht? Neen, niet echt. Maar in de tweede helft deden ze wel opnieuw van zich spreken.

Door een nieuwe overwinning zijn ze nu veruit vijfde in de competitie en de grootste uitdager aan het worden van Union, Club Brugge en Antwerp voor play-off 1.

FLOP

Broos Anderlecht & Brugge

Zowel Anderlecht als Club Brugge wonnen met 4-2 afgelopen weekend. En toch valt er vanalles voor te zeggen.

De manier waarop ze Eupen en Oostende opnieuw in de wedstrijd lieten komen? Dat is niet wat je verwacht van een topclub in eigen huis. Er is een vertrouwenscrisis.

© photonews

Antwerp

Maar het kan altijd nog erger. Kijk maar naar wat Antwerp overkomt. Na een geweldige start is er nu plots een 6 op 18, of zelfs een 3 op 12.

De kloof met leider Genk is plots zeven punten geworden en het programma is nog steeds zwaar. Zijn ze het vertrouwen kwijt?

Oostende & Seraing

Maar het kan altijd nog erger. Kijk maar naar wat Oostende en Seraing overkomt. Ze verloren dit weekend en ... dat leverde trainersontslagen op.

Met Jeunechamps en Vanderhaeghe zitten we al aan acht ontslagen trainers. En het seizoen is nog niet eens halfweg. (lees er HIER ook nog eens wat meer over na).