Massimo Bruno (KV Kortrijk) eindelijk verlost van blessures: "Hoop in de toekomst belangrijk te zijn"

Bruno maakte transfervrij de overstap naar KV Kortrijk, maar veel spelen deed hij er nog niet.

Massimo Bruno (29) mocht in de match tegen Cercle Brugge na de rust invallen, zijn eerste minuten sinds begin september. In totaal speelde hij nog maar 169 minuten voor de West-Vlaamse ploeg.

"Ik had vooraf veel meer van het seizoensbegin verwacht. Talrijke blessures gooiden roet in het eten, maar blessureleed hoort nu eenmaal bij het leven van een profvoetballer. Ik ben opnieuw fit en voel me goed in mijn vel", zegt hij bij HLN.

KV Kortrijk staat momenteel op een degradatieplaats, maar nu hij opnieuw fit is wil Bruno zijn ploeg helpen: "Ik hoop in de toekomst belangrijk te zijn voor deze prachtige club. We zijn niet goed aan het seizoen begonnen, maar de competitie duurt nog lang.

"We mogen niet beginnen te twijfelen aan onszelf. We hebben genoeg kwaliteit om ook volgend seizoen op het hoogste niveau te acteren."