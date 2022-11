Einde verhaal voor Nainggolan bij Antwerp? Paul Gheysens laat zich streng uit over de zaak

Is het einde verhaal voor Radja Nainggolan bij RAFC Antwerp? Het ziet er zo stilaan wel naar uit. Ook voorzitter Gheysens is het beu.

De fratsen van Nainggolan (rijden onder invloed, vapen voor een wedstrijd, ...) hebben ervoor gezorgd dat Nainggolan naar de B-kern werd verwezen.

Engagement

En tot op heden is er nog geen sprake van een terugkeer naar de A-kern. "Hij heeft bepaalde keuzes gemaakt die hem min of meer onmogelijk maakten in de groep. Een spijtige verspilling van talent. Zowel voor Radja als voor de club is dit erg jammer", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Ik mis wat engagement bij Radja. Het gaat dan over zijn inzet en gedragingen in totaal." De kans dat het huwelijk deze winter tot een einde komt lijkt dan ook steeds groter te worden.