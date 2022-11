De Condé en Vrancken laten zich uit over niet-selectie Mike Trésor voor Rode Duivels

Mike Trésor zit niet bij de 55 namen die de voorselectie zijn van Roberto Martinez voor de Rode Duivels richting het WK in Qatar.

Donderdag maakt de bondscoach zijn definitieve selectie van 26 spelers bekend voor het WK in Qatar. Mike Trésor zal daar niet bij zijn. De uitblinker in de Jupiler Pro League staat zelfs niet op de lijst van de voorselectie van 55 spelers.

“Ik wil geen kritiek op Roberto Martínez uiten. Het is zijn keuze. Je hebt een oude generatie die beloond zal worden met een WK. Mogelijk behoort Bryan Heynen daartoe, al acht ik de kans reëel dat hij er niet bij zal zijn”, klinkt het bij Dimitri De Condé van Racing Genk in Het Nieuwsblad.

“Dat zou een ontgoocheling zijn, want hij heeft er de kwaliteiten voor. Je kunt je ook afvragen wat Mike nog meer kan doen. Maar Bryan en Mike zijn twee jongens die de toekomst van de nationale ploeg in handen hebben. Als zij na het WK niet in aanmerking komen, zou ik dat niet begrijpen.”

Trainer Wouter Vrancken hield zich wat meer op de vlakte. “Martínez selecteert naar eer en geweten. Het is niet aan mij om daar kritiek op te geven. De bondscoach heeft gekozen voor andere spelers à la Amuzu en Duranville.

“Het enige wat ik kan zeggen: Mikes cijfers zijn er. Het belangrijkste is dat hij zijn focus behoudt en zijn werkethiek blijft tonen, om zo te laten zien dat hij het niveau haalt om erbij te zijn. Ik heb geen zin om op anderen te gaan schieten.”