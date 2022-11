Middenvelder maakt (eindelijk) indruk in Jupiler Pro League: "Een echt mysterie" en "Dat is fantoompijn"

Hij maakt indruk op het middenveld van Union SG. En dus zijn ook de analisten bijzonder duidelijk over zijn rol.

"Hij is samen met Burgess onmisbaar wat mij betreft bij Union", is Filip Joos duidelijk in Extra Time over Teddy Teuma.

"Waarom is zo iemand niet opgepikt geworden? Dat is fantoompijn ... Tien jaar heeft hij niet gevoetbald op een niveau waarop iedereen van hem kon genieten."

Krijger

"Het is een krijger, met een groot loopvermogen en enorm goede voeten. Hij duikt overal op: niet enkel centraal, maar ook elders op het veld", pikte Franky Van Der Elst in.

Ook Wesley Sonck is onder de indruk: "Een echt mysterie dat hij niet sneller in eerste klasse is terechtgekomen. Ik hoorde dat enkele jaren geleden ook al bij kenners van het voetbal in tweede klasse dat hij bij Union bij de smaakmakers was."