Fredberg geeft inkijk op takenpakket én kort contract bij Anderlecht: "Maar het is de bedoeling om snel te praten"

RSC Anderlecht heeft met Jesper Fredberg een nieuwe CEO Sports beet. De Deen tekende een contract voor amper anderhalf jaar, maar zelf ambieert hij een langere samenwerking.

Jesper Fredberg treedt pas op één januari officieel in dienst bij RSC Anderlecht. Het spreekt echter voor zich dat de Deen nu al inspraak heeft in de keuze van de nieuwe coach én de wintermercato reeds aan het voorbereiden is.

“Mijn takenpakket komt overeen met hetgeen ik vandaag bij Viborg FF doe”, aldus Fredberg bij Tipsbladet. “De scouting ondersteunen, spelers rekruteren en de aanwezige jeugdproducten lanceren. Daar kan ik het verschil maken.”

De Deen is overigens niet van plan om een acte de présence te maken in Brussel. “Ik ambieer een lange samenwerking. Mijn huidig contract loopt tot eind 2024, maar als het goed loopt is het normaal dat we snel zullen praten. Zo’n beslissing is belangrijk. Het is goed voor alle partijen om dat op het juiste tempo te doen.”