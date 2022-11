Opvallend transfernieuws: 'Ploeg klopt aan bij AC Milan voor Charles De Ketelaere'

De transfer had heel wat voeten in de aarde, maar afgelopen zomer maakte Charles De Ketelaere de overstap van Club Brugge naar AC Milan.

32 miljoen euro was er gemoeid met de overgang van Charles De Ketelaere richting Serie A. De start bij de Italiaanse topclub liep voor onze landgenoot echter niet van een leien dakje, al kon het ook slechter.

Opvallend is, zo schrijft TeamTalk, dat er bij AC Milan geïnformeerd is hoe het zit met Charles De Ketelaere. Die interesse komt van Leeds United. Zij hadden ook interesse in het goudhaantje van Club Brugge toen hij wou vertrekken.

Mocht het bij AC Milan niet meteen lukken dan is De Ketelaere in Leeds zeker nog welkom, eventueel via een uitleenbeurt om hem meer speelkansen te geven dan hij nu krijgt in Italië. Of De Ketelaere daar zin in heeft is maar zeer de vraag.