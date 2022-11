AA Gent-speler Tarik Tissoudali waarschuwt de Rode Duivels: "Ik zou die speler niet opstellen"

De volgende tegenstander van de Rode Duivels is zondag Marokko. Tarik Tissoudali waarschuwt België al.

Tarik Tissoudali had gehoopt op een selectie bij Marokko voor het WK. Maar door een gescheurde kruisband zag hij die droom verdwijnen. Voor Sporza maakte hij wel de tijd vrij om wat over het Marokkaanse elftal te vertellen.

"We zitten in een moeilijke groep met ook nog België en Kroatië. De Rode Duivels zijn een van de favorieten, maar op het veld zal het oorlog zijn", waarschuwt Tissoudali. "Marokko gaat alles geven en dan kan het op details aankomen. Als Romelu Lukaku met kwaaltjes sukkelt, zou ik aanraden om hem niet op te stellen. Marokko zal niet lief zijn."

Daarnaast ziet Tissoudali ook kansen voor Marokko: "De defensie van de Rode Duivels biedt kansen. Marokko speelt creatief, agressief en met veel beweging. Antivoetbal zullen we nooit spelen, want daar zijn we niet voor gemaakt."

Zwaktes van Marokko wou Tissoudali niet vertellen. "Ik zou dan mijn land verraden", lachte de speler van Gent.