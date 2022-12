Vermeeren (17) weet wat hem onderscheidt bij Antwerp: "Als ik tien kilometer moet lopen, doe ik er twaalf"

Net voor de WK-break belandde Arthur Vermeeren in de basis bij de A-ploeg van Antwerp en daar lijkt hij niet meteen uit te gaan. Mark van Bommel ziet duidelijk iets in de 17-jarige middenvelder.

Dat hij zich heel snel aanpast, speelt natuurlijk in zijn voordeel. Hij mocht mee op zomerstage in Oostenrijk en liet zich daar direct zien. "Het gaat om gewenning. Hoe sneller je het niveau oppikt, hoe vlotter je groeit als speler", zegt hij in GvA.

Hij krijgt ook veel aanwijzingen van zijn trainer, zelf een gewezen middenvelder. “Wat hij het vaakst aanhaalt is dat ik korter op mijn tegenstander moet zitten. Soms ga ik nog iets te laat in het duel. Wanneer een aanvaller één à twee seconden tijd krijgt kan ie mij uitschakelen. En verder vraagt de coach om altijd goed opengedraaid te staan."

Hij is niet van de breedste, maar compenseert dat goed. “Voetballend ben ik niet slecht, maar mijn grootste kwaliteit is mijn mentaliteit. Als ik in een wedstrijd tien kilometer moet lopen zal ik er twaalf afleggen, zodat de ploeg beter presteert. Iemand die even goed kan voetballen als ik zal soms zeggen: 'deze keer kan het wat minder zijn.' Ik niet. Ik geef me altijd honderd procent.”

“Het is voor mij niet makkelijk om spiermassa bij te kweken. Anderzijds moet ik gewoon scherper en slimmer zijn dan mijn tegenstander. Je kunt wel twee keer zo breed zijn, maar als je aan vijftig procent in het duel gaat, dan haal je het niet van iemand die dunner en kleiner is zoals ik. Ik ben niet bang.”