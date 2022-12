Van Bommel over zaak Nainggolan: "We hebben niet gewacht tot hij in de fout zou gaan"

Radja Nainggolan werd bij Royal Antwerp FC definitief naar de B-kern verwezen. Een moeilijke beslissing, zo laat trainer Mark Van Bommel weten.

De situatie van Radja Nainggolan ligt duidelijk nog altijd heel gevoelig. Trainer Mark Van Bommel weegt zijn woorden in een interview met Gazet van Antwerpen heel goed af.

“Ik heb het na zijn verwijzing naar de B-kern al gezegd: als trainer is dit de moeilijkste beslissing die je moet nemen”, klinkt het. “Omdat ik me als ex-voetballer in zijn situatie kan inleven én omdat Radja ontzettend veel kwaliteiten heeft.”

De deur stond eerst op een kier voor een mogelijke terugkeer naar de A-kern maar werd toen plotseling, zoals Nainggolan het zelf zei, “in zijn smoel dichtgeslagen”.

“Ik heb daar lang met Marc Overmars over nagedacht. Samen kwamen we tot de conclusie dat dit, hoe moeilijk ook, de beste beslissing was. We hebben ook niet gewacht tot Radja in de fout zou gaan of zo. Dat zou een verkeerde denkwijze zijn. Maar nogmaals: deze beslissing neem je niet zomaar.”