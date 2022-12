Een pluim voor de eigen jeugdwerking: 17-jarig talent verkozen tot speler van de maand bij Antwerp

De competitie ligt al enkele weken stil door het WK maar Antwerp heeft zijn tijd genomen om de verkiezing van speler van de maand te houden. Bijna halverwege december is de beslissing dan toch gevallen.

En de trofee werd in de wacht gesleept door Arthur Vermeeren. De 17-jarige Vermeeren werd door Mark Van Bommel regelmatig in de basis gedropt in november en bewees meteen uitstekend mee te kunnen met het niveau van de Jupiler Pro League.

Debuut tegen SK Beveren

Vermeeren was een van de verrassingen van de roterende Mark Van Bommel in het bekerduel tegen SK Beveren. De middenvelder speelde 83 minuten en Antwerp kwalificeerde zich na strafschoppen voor de achtste finale. Als de wedstrijd na 90 minuten gedaan was geweest, had Van Bommel het zeker nog over de youngster gehad maar door de verleningen en strafschoppen was de Nederlander het vergeten. "Nou ben ik nog vergeten om het over Tuurtje te hebben", zei hij op het einde van de persconferentie nog.

Paraat tegen Club Brugge

Enkele dagen later mocht Vermeeren ook starten in de topper tegen Club Brugge. Antwerp speelde gelijk in Jan Breydel en Vermeeren speelde mee alsof hij nooit anders had gedaan. "Ik doe al dingen als 17-jarige die de coach nog niet verwacht had", zei Vermeeren na de topper.

Nu volgen de examens voor de 17-jarige middenvelder en daarna misschien nog heel wat basisplaatsen bij de Great Old.