Bernd Storck blijft bescheiden na bekerwinst: "Dringend wat veranderen"

Trainer Bernd Storck loodste KV Kortrijk in zijn eerste match voorbij OH Leuven naar de kwartfinales van de Croky Cup.

Storck was na de match blij, maar bleef ook bescheiden. “Deze overwinning draait niet om mij”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “De supporters en mijn spelers verdienden de nodige complimenten. De laatste weken hebben we als team hard gewerkt om hier scherp aan de aftrap te verschijnen.”

De bekerzege komt op een ideaal moment voor KVK. “Het was een moeilijke wedstrijd, want het spel werd vooral op tactisch vlak gespeeld. We hebben de zege zeker niet gestolen. Dit kleine succes kan misschien wel het begin betekenen van een mooie toekomst.”

Maandag is Racing Genk de volgende tegenstander. “We moeten dringend punten beginnen te pakken zodat we in eerste klasse kunnen blijven. Als je ziet dat de laatste zege dateert van begin oktober tegen Antwerp, dan weet je dat er dringend wat moet veranderen. Het geloof is zowel bij de spelers als bij mezelf aanwezig, dus ik kijk positief naar de komende weken.”