Seraing evenaart record van Eendracht Aalst en heeft alleen nog Beerschot voor zich als slechtste competitiestarter

Het begint er slecht uit te zien voor Seraing na wederom een nederlaag in de Jupiler Pro League. Ze evenaren een record van Eendracht Aalst en moeten alleen nog Beerschot voor zich dulden met de slechtste competitiestart van deze eeuw.

Seraing kon voor een vijftiende keer op rij niet winnen in eigen huis. Ze evenaren hiermee het eeuwrecord van Eendracht Aalst op het hoogste niveau. Een pijnlijke statistiek.

Dankzij deze nederlaag hebben ze de tweede slechtste seizoensstart van deze eeuw te pakken. Ze moeten alleen nog Beerschot voor zich dulden dat vorig seizoen het nog met één winstwedstrijd minder moest doen. Beerschot had toen negen punten terwijl Seraing er elf heeft verzameld na 18 wedstrijden.

Het geluk van Seraing is dat de concurrentie in hetzelfde bedje ziek is. KV Kortrijk staat voorlaatste met twaalf punten en Zulte Waregem staat op een 16de plaats met dertien punten. KV Oostende heeft voorlopig de laatste veilige (15de plaats) te pakken en heeft zes punten voorsprong op de rode lantaarn Seraing.