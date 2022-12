Memo Ochoa is nog niet klaar en wil een record verpulveren op het volgende WK

Guillermo Ochoa is verrassend teruggekeerd naar Europa bij Salernitana. De oud doelman van Standard, die dit jaar aan zijn vijfde WK meedeed, mikt nog groter!

Dit jaar is Guillermo Ochoa (37) toegetreden tot een heel bijzondere club: die van spelers die in hun carrière aan 5 wereldkampioenschappen hebben meegedaan. Samen met Andres Guardado, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo evenaarde hij zijn landgenoten Antonio Carbajal en Rafael Marquez, evenals Lothar Matthaus en Gianluigi Buffon.

Maar Ochoa heeft nog grotere ambities. De nieuwe doelman van Salernitana sprak op een persconferentie en kondigde daarmee aan dat het zijn doel was om tot 2026 te spelen, om te spelen op het volgende WK. Dan is hij 41 jaar, een redelijke leeftijd voor een doelman. Behoudens een enorme verrassing van Messi, Ronaldo of Guardado, zou Memo Ochoa dan de enige speler in de geschiedenis van het voetbal worden die in 6 wereldkampioenschappen speelde, een record dat moeilijk te evenaren lijkt!