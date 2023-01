Mark van Bommel (Antwerp) blikt vooruit naar bekermatch tegen Racing Genk: "Erop of eronder, er is maar één winnaar"

Antwerp staat woensdag alweer voor een moeilijke wedstrijd.

Antwerp knoopte na een 3 op 15 weer aan met een zege in de competitie tegen KAA Gent vorige zaterdag. Woensdag volgt er echter alweer een nieuwe klepper, dit keer in de beker tegen Racing Genk.

Genk won zondag tegen Club Brugge met 3-1 en blijft met 49 op 57 indrukwekkend bezig. Antwerp-trainer Van Bommel denkt ook de sterkte te weten van de competitieleider. "Genk speelt al een heel seizoen met quasi dezelfde 11. Daardoor is er een bepaalde standvastigheid in hun spel en dat zie je in de manier van opbouwen en druk zetten", zei Van Bommel op zijn persconferentie voor de match.

Er wacht Antwerp dus een zware taak tegen Genk als het wil doorstoten. "Een bekerwedstrijd is alles of niet, erop of eronder, er is morgen maar één winnaar. Je beslist de wedstrijd uiteraard het liefst in 90 minuten", zei Van Bommel nog. Want zondag moet Antwerp alweer op bezoek bij Union, dat donderdag in de beker tegen Gent speelt.