Zinho Gano kijkt uit naar Beker: "Heb er eentje op palmares, maar ..." en "Uiteraard is competitie prioriteit"

Zulte Waregem pakte tegen KV Mechelen drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Met dank ook aan een scorende en hardwerkende Zinho Gano.

Zinho Gano maakte de wedstrijd monddood met een belangrijk penaltydoelpunt, al was daar ook wat geluk mee gemoeid. "Het belangrijkste op zo'n moment is dat de bal binnen is", aldus Gano achteraf.

"We hebben dit seizoen nog niet veel mooie momenten gehad. De derby op Kortrijk, de thuiszege tegen Anderlecht, ... Dit was weer een goed moment, hier moeten we op verder bouwen."

Redding prioritair

Maar eerst wacht de Beker van België, met te beginnen een kwartfinale tegen STVV. "Natuurlijk gaan we de Beker niet laten liggen, het is altijd leuk om een finale te kunnen spelen. Ik heb een Beker op mijn palmares, maar was er toen niet bij tijdens de finale en dat maakt het toch anders."

"Thuis kan er veel voor ons, ook tegen STVV. Ik wil van belang kunnen zijn, ook in de Beker van België. Het is aan ons om het te laten zien, maar de competitie en de redding heeft natuurlijk wel prioriteit."