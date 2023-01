Sporting Charleroi heeft opvallend plan C na mislukte transfers van Bruno en Frey

Sporting Charleroi wil onder de nieuwe trainer Felice Mazzu een stap vooruit zetten. Een nieuwe spits lijkt daarbij absoluut nodig.

Charleroi beleeft niet bepaald het seizoen dat men had willen zien. De zoektocht naar een nieuwe spits is bezig, om zo de ploeg wat meer slagkracht te geven.

Daarbij kwam Charleroi al uit bij Gianni Bruno van STVV en ook Michael Frey van Royal Antwerp FC, maar het kreeg telkens een njet in die dossiers.

Volgens La Dernière Heure zou Charleroi nu zijn zinnen gezet hebben op Willem Geubbels. De Fransman zit op een zijspoor bij AS Monaco. In 2018 betaalden ze nog 20 miljoen euro voor hem.

Hij is einde contract in Frankrijk. AS Monaco zou hem nu al gratis laten vertrekken, in ruil voor een percentage op een latere doorverkoop.