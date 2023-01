Mark van Bommel over uit de selectie gelaten Michael Frey: "Hij heeft deze week individueel getraind"

Geen Michael Frey bij Antwerp in de selectie.

De Zwitserse spits Michael Frey voelt zich niet meer echt op zijn plek bij Antwerp. Frey is gezakt in de pikorde bij Antwerp, Vincent Janssen is de eerste spits bij Antwerp. Tegen Racing Genk mocht Frey maar een kwartier invallen.

Frey riep na afloop dat het zijn laatste wedstrijd was voor Antwerp, maar de club wil hem voorlopig niet laten gaan. De Zwitser werd door Mark van Bommel uit de selectie gelaten voor de match tegen Union.

Net voor die match tegen Union gaf Van Bommel nog een laatste update over de situatie van Frey. "In onderling overleg heeft Michael Frey de voorbije dagen individueel getraind en is hij uit de selectie gelaten", zei Van Bommel bij Eleven Sports. "Morgen start een nieuwe week", besloot Van Bommel nog.