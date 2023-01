De voorspellingen versus de werkelijkheid: statistiekenbureau zette Arsenal op vijf, verrassende uitschieters in Jupiler Pro League

Elk jaar worden overal in de wereld de nodige voorspellingen gedaan. En dan is het nog maar de vraag achteraf in hoeverre alles uitkomt.

Zo berekende het CIES voor alle competities een einduitslag voor de competitie begon in augustus. Nu we overal ongeveer halfweg zijn, kunnen we al eens een balans opmaken. In de Premier League werd voorspeld dat Manchester City het zou gaan halen, voor Liverpool en Chelsea. Huidig leider Arsenal werd pas op vijf gezet, seizoensrevelatie Newcastle United zelfs pas tiende. Ook in de Jupiler Pro League zijn de verschillen met de werkelijkheid voorlopig vrij groot. Westerlo is de grootste overachiever, bovenaan werden Club Brugge en Antwerp verwacht en Union kreeg maar een zesde plek toebedeeld. En ook in andere landen zijn de voorspellingen voorlopig niet altijd juist. Zo werd in Spanje Real Madrid op een gezet, voor Atlético Madrid. Huidig leider Barcelona stond er pas derde. Bayern en PSG staan wél op hun plek bovenaan, maar zo'n moeilijke voorspelling is dat ook weer niet.