Wouter Vrancken op zijn hoede: "Vooral voor El Khannouss is dit een hele linke periode"

Racing Genk speelt vier keer op rij met slechts twee dagen recuperatie tijdens de wedstrijden.

Vandaag staat de derde van vier wedstrijden in amper negen dagen tijd op de agenda. Nog twee keer hout vasthouden voor Wouter Vrancken.

“Hopen dat we niemand verliezen met een spierblessure. Ik ben blij dat we met Munoz en Paintsil na hun schorsing twee frisse spelers terugkrijgen. Tegen Zulte Waregem hielden we El Khannouss en Onuachu niet zomaar op de bank”, zegt Wouter Vrancken aan Het Belang van Limburg.

De ene speler is immers veel gevoeliger dan de andere daarvoor. “Vooral voor El Khannouss is dit een heel linke periode. Deze extreem zware belasting komt een maand na het WK, waar hij veel minder intensief trainde. Hij klaagde na Antwerp ook over lichte hinder aan de hamstrings, daarom lieten we hem zaterdag op de bank starten.”

Ook met zijn spits is Vrancken voorzichtig. “Onuachu hebben we een beetje in bescherming genomen. Zowel fysiek als mentaal is het voor hem loodzwaar om telkens het gewicht van de aanval te torsen. Hopelijk heeft de relatieve rust hem deugd gedaan.”