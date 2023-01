Gianni Bruno laat geen spaander heel van Hein Vanhaezebrouck

Gianni Bruno wordt door KAA Gent uitgeleend aan STVV, een overstap die hij zich nog niet beklaagd heeft.

Voor Gianni Bruno is het belangrijk dat je vertrouwen krijgt van je coach, iets wat met Hein Vanhaezebrouck in de Ghelamco Arena duidelijk niet lukte. Vorig jaar was een verloren jaar. Geen speelkansen, behalve een invalbeurt in play-off 2 tegen Charleroi. Maar niet omdat Vanhaezebrouck trainer was.

“Peter Balette, omdat de trainer geschorst was”, klinkt het lachend in Gazet van Antwerpen. “Ik weet nog altijd niet waarom het met Vanhaezebrouck niet helemaal klikte. Ik hoef het niet te weten. Ik denk dat hij vond dat ik niet de kwaliteiten had om bij Gent te spelen. Ach ja, zo is het soms. Dat is niet makkelijk om te slikken, want het was coach Vanhaezebrouck die de forcing voerde om me van Zulte Waregem naar Gent te halen.”

Twee keer ging Bruno uitleg vragen bij Vanhaezebrouck. “Maar dat veranderde niets. En ik kreeg evenmin het antwoord waarop ik hoopte. Dat ik geblesseerd was, dat er veel concurrenten waren en hij keuzes moest maken. Dat snap ik wel.”