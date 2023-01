'STVV heeft na Rocco Reitz tweede wintertransfer beet'

Na het vertrek van Christian Brüls en Ameen Al-Dakhil moest STVV dringend op zoek naar versterking.

Met Rocco Reitz haalde het al een eerste versterking binnen. De tweede versterking is ook geen onbekende en werd eerder deze week al genoemd als een mogelijke aanwinst.

Volgens Het Nieuwsblad is STVV rond met Taichi Hara. De 23-jarige Japanner werd vorig seizoen al uitgeleend aan STVV door de Spaanse tweedeklasser Alaves.

Hij zou al aangekomen zijn in Sint-Truiden en wachten op zijn visum. Zijn contract in Alaves loopt deze zomer af, waardoor hij mogelijk ook transfervrij binnengehaald kan worden in juli.