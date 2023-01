Lierse SK versterkt zich met aanvaller van Union

Lierse zag zijn topscoorder Leonardo Rocha vertrekken en had nood aan aanvallende versterking. Ze hebben deze nu gevonden bij Union.

Ryan Safari wordt door Lierse SK voor de rest vaan het seizoen gehuurd van Union. De 19-jarige aanvaller krijgt de zware taak om Leonardo Rocha te laten vergeten. Safari kwam in de jeugd uit voor Sporting Charleroi, Anderlecht en La Louvière voor hij in de zomer van 2020 voor Union tekende.

In 2de nationale kwam hij tot 9 doelpunten in 15 wedstrijden voor de U23 van Union. In de hoofdmacht van Union kwam hij nog niet in actie.