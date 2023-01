'FC Midtjylland wil geleende Kristoffer Olsson (Anderlecht) voor minder geld binnen halen dan afgesproken'

De Zweed Kristoffer Olsson (27) werd in de zomer van 2021 bij Anderlecht binnen gehaald voor zo'n vier miljoen euro. Maar onder Felice Mazzu was Olsson niet meer nodig en hij werd uitgeleend aan het Deense FC Midtjylland.

Daar zit Olsson op dit moment aan twee goals in vijftien wedstrijden. Toch zou de Deense club hem mogelijk willen overnemen van Anderlecht, dat meldt het Deense Ekstra Bladet.

Volgens de Deense krant heeft Midtjylland een aankoopoptie van zo'n 4 miljoen euro, maar wil het Olsson proberen binnen te halen voor zo'n 3 miljoen euro. Het jaarsalaris van Olsson zou bij Anderlecht zo'n 650.000 euro bedragen en de Deense club hoopt dat het Anderlecht door dat hoge loon onder druk kan zetten om Olsson aan een lager bedrag te verkopen. Want ook dat geld zou meer dan welkom zijn.

