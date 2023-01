Voorganger Preud'homme vindt Gouden Schoen voor Mignolet oververdiend: "Hij deed in één seizoen wat ik in twee deed"

Voor het eerst sinds 1987 gaat een doelman de Gouden Schoen winnen. Daar gaan we toch allemaal vanuit. Michel Preud'homme, die dat als laatste bewerkstelligde vindt het een oververdiende bekroning.

Mignolet heeft zich kunnen tonen bij Club Brugge. Dat een doelman zo'n groot aandeel heeft in de nationale en Europese successen is lang geleden. “Toen ik in 1987 de Gouden Schoen won, was dat het begin van de hoog­dagen van Mechelen. We werden later dat seizoen vicekampioen en wonnen de beker. En als doelman kreeg ik veel werk. Mignolet vorig seizoen bij Club Brugge, dat was vergelijkbaar. Als keeper kan je geen Gouden Schoen winnen als je geen werk krijgt", aldus MPH in Het Nieuwsblad.

"Dan kan je het niet tonen. Club gaf op sommige momenten te veel kansen weg. En nu in de tweede stemronde, dat was zoals mijn tweede Gouden Schoen van 1989. Mechelen was toen een gevestigde waarde en dan moet je als keeper presteren in Europa. Simon deed dat en had een groot aandeel in de kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League. De twee seizoenen dat ik de Gouden Schoen won, heeft hij in één jaar gepresteerd.”