Ferme domper? 'Duitsland plukt KRC Genk kaal: twee spitsen zéér dicht bij exit'

KRC Genk heeft misschien toch nog werk aan de winkel op de arbeidsmarkt, want heel wat spelers lijken nu toch nog te vertrekken.

KRC Genk zag Diawara officieel vertrekken naar Udinese, terwijl het ondertussen ook zo goed als zeker een oplossing heeft voor Nemeth.

De Hongaar had nog een contract tot 2026 in Genk, maar mocht verkassen en werd niet langer opgenomen in de A-kern.

Quid Onuachu?

Hamburg trekt aan zijn mouw en zou nog 750.000 euro voor hem over hebben, weet Het Belang van Limburg.

Ondertussen roert er zich ook nog steeds wat voor topschutter en ex-Gouden Schoen Paul Onuachu. Frankfurt blijft aandringen en volgens Tuttomercatoweb zal er nog deze week een doorbraak komen.