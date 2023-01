Fredberg heeft tijdens match ook contact met de Anderlecht-bank, Riemer heeft er geen probleem mee: "Ik kan niet alles zien"

't Is een opvallend beeld tijdens matchen: Jesper Fredberg, CEO Sports van Anderlecht, heeft constant oortjes in. Het was de analisten bij Extra Time ook al opgevallen. En Brian Riemer gaf vrijdag toe dat Fredberg wel degelijk contact houdt met de bank.

Riemer gebruikt ook twee analisten die in de nok van het stadion zitten om alles te overschouwen. Die hebben contact met assistent Robin Veldman en geven hem door waar er moet bijgestuurd worden. Maar ook Fredberg heeft zo'n lijntje. "Ja, Jesper kan dingen doorgeven. Waar ik sta heb ik misschien het slechtste zicht in het hele stadion. Ik wil ook weten wat zij zien zodat we achteraf niet zeggen dat we dit of dat gemist hebben", aldus Riemer.

"Dat kan soms slechts één opmerking zijn van Jesper, maar dat kan belangrijk zijn. Kijk, in mijn visie ben ik niet de absolute nummer 1. Ik heb iedereen nodig. Ik ben niet de man die alles weet. Ik wil mijn scouting department, mijn analisten en mijn technisch directeur erbij betrekken. Het zal van iedere werknemer op Anderlecht het uiterste vereisen om ons terug te brengen op het niveau waar we horen."

Fredberg is intussen bij alles betrokken. Hij stapt mee op de bus, gaat mee op afzondering en staat mee op het veld. Daarnaast is hij dan ook nog eens dag en nacht bezig met transfers. "Ik ben zeker dat Jesper niet slaapt op dit moment. Ik kan je één ding zeggen: wat hij momenteel doet is fantastisch werk."

Maar de inkomende transfers mogen nu wel gaan komen. "We zullen er woensdag anders uitzien dan vandaag, daar ben ik zeker van. Dit is een moeilijke transferperiode, maar Jesper gaat het onderste uit de kan halen. Wat onze prioriteit is? Dat ga ik niet zeggen. Of kom: een verdediger."