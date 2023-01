Karel Geraerts laat van zich horen over Vanzeir, Undav en Vertessen

Union SG heeft knopen door te hakken in de laatste dagen van de wintermercato.

Op zijn persconferentie bevestigde Karel Geraerts dat Union SG Dante Vanzeir kwijt is. Hij zit niet meer in de selectie voor de match van zaterdag tegen Charleroi. Vanzeir is vertrokken om medische testen af te leggen voor zijn transfer.

De naam van Yorbe Vertessen is al een paar keer gevallen als mogelijke vervanger van Vanzeir. Daar wilde Geraerts niet op ingaan. “Het enige wat ik verder kan zeggen, is dat we een andere aanvaller moeten halen als Dante inderdaad vertrekt”, klonk het.

Over een terugkeer van Deniz Undav op uitleenbasis van Brighton was Geraerts heel duidelijk. “Soms hoor je belachelijke geruchten. Undav keert niet terug bij Union. Hij wil zijn kans grijpen in Engeland.”