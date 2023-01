Will Still legt uit waarom hij Reims inruilde voor Standard maar uiteindelijk ook terugkeerde

Will Still is momenteel hoofdtrainer bij Reims, maar beschikt daarvoor niet over het juiste diploma.

De club betaalt daarvoor momenteel 25.000 euro boete per speeldag, tot Still wel over het juiste diploma beschikt. “Het bestuur heeft gezegd: 'Je hebt niet het grootste salaris, maar we willen wel investeren in je carrière.' Daar spreekt vertrouwen uit”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Ik ben trouwens bezig met de Pro License-cursus in België. Vorig seizoen ook al en omdat we toen twee dagen per week les hadden, werd het wel héél veel. Als gevolg daarvan is een eerste passage bij Reims vroegtijdig beëindigd.”

En dat had ook zijn gevolgen voor zijn keuze waar hij werkte. “Het werk op de club, de cursus en het heen-en-weergerij eisten hun tol. Ik was kapot. En toen kon ik als assistent bij Standard beginnen, wat praktischer was. Afgelopen zomer keerde ik terug naar hier.”