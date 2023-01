🎥 Fabio Silva maakte zijn debuut in de Eredivisie

Een veelbesproken transfer deze winter was deze van Fabio Silva van Anderlecht naar PSV. Vanavond maakte hij zijn debuut bij de 'Lampenclub'.

PSV zag deze winter wel wat aanvallend geweld verstrekken en was dus dringend op zoek naar versterking. Deze vonden ze bij Fabio Silva van Anderlecht die een zwalpende ploeg wou verlaten. Vanavond maakte hij zijn debuut bij de ploeg uit Eindhoven.

Na 14 minuten stond PSV al op voorsprong tegen Go Ahead Eagles en de eindstand stond na 65 minuten op het bord toen Anwar El-Ghazi de verlossende treffer tegen de netten joeg. Fabio Silva mocht in de 82ste minuut invallen in de plek van Luuk De Jong.