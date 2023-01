Anderlecht-target Arokodare op weg naar leider Genk, Anderlecht richt pijlen nu op spits van Angers

KRC Genk lijkt volgens HLN met Tolu Arokodare te gaan lopen, die ook op het lijstje van Anderlecht stond. Na het vertrek van Onuachu is de boomlange spits een ideale vervanger. Bij Anderlecht richten ze in de laatste uren hun pijlen op Amine Salama.

Het was bij Anderlecht al een paar uur duidelijk dat Arokodare andere opties had en dat ze hem niet zouden kunnen halen. Er werd snel geschakeld en Amine Salama werd gecontacteerd. Salama is één van de weinige lichtpunten bij Angers, dat laatste staat, dit seizoen. De 22-jarige Fransman scoorde drie keer, maar maakte wel indruk met zijn techniek en loopvermogen. Met zijn 1m92 is ook hij een stevige jongen. Hij heeft nog een contract tot 2026, maar is betaalbaar.

Arokodare zou dus naar Genk kunnen verhuizen. Met het vertrek van Onuachu waren ze ook bij de Limburgers op zoek naar een targetspits. De 1m97 grote spits speelde deze avond niet met Amiens en zou op vertrekken staan. De komende uren gaan veel duidelijk maken.