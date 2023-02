Sébastien Dewaest hekelt Genk voor mislukte transfer naar Anderlecht: "Ik begreep het niet"

In de zomer van 2020 kon Sébastien Dewaest de overstap naar Anderlecht maken, maar zover kwam het uiteindelijk niet.

Sébastien trok op huurbasis naar AEL Limassol na al een lange passage vol uitleenbeurten bij KRC Genk. Al hadden de voorbije jaren helemaal anders kunnen lopen.

In de zomer van 2020 kon hij immers de overstap maken naar RSC Anderlecht. “Alles was klaar, we waren het over alles eens, behalve dat Genk nooit kwam opdagen om de documenten te tekenen”, vertelt Dewaest aan La Capitale.

“De volgende dag was de mercato voorbij. Ik zat vast. En de volgende dag kreeg ik te horen dat ik de club moest verlaten. Ik begreep het niet.”