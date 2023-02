Sebastien Dewaest zijn avontuur in Cyprus is begonnen met drie punten op zak

Afgelopen mercato maakte Sebastien Dewaest de overstap naar het Cypriotische AEL Limassol. Daar is woensdagavond zijn nieuw avontuur officieel begonnen.

In de laatste week van de transferperiode maakte Sebastien Dewaest de overstap van Racing Genk naar het zonnige Cyprus. Na zijn uitleenbeurt vorig seizoen bij OH Leuven was hij bij Racing Genk helemaal op een zijspoor beland en mocht hij uitkijken naar een andere club.

AEL Limassol uit Cyprus bracht redding en daar tekende hij een contract tot het einde van het seizoen met een optie voor één jaar. Woensdagavond maakte hij zijn debuut voor de Cyprioten met een 2-1 overwinning tegen Akritas Chlorakas. Hij viel in de 82ste minuut in en zag vanop het veld zijn ploeggenoot Djalma Da Silva de winnende treffer maken vanop de penaltystip.