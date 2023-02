Matthys blikt met wrang gevoel terug op Anderlecht-hoofdstuk: "Ik werd afgerekend op zaken waar ik niet de volledige controle over had"

Tim Matthys wisselde in november RSC Anderlecht voor een rol als sportief directeur bij KV Mechelen. De Oost-Vlaming kijkt met een wrang gevoel terug op zijn passage in de hoofdstad.

“Ik was met bepaalde verwachtingen naar RSC Anderlecht gegaan”, legt Tim Matthys uit in Het Laatste Nieuws. “Het was eerst en vooral mijn bedoeling om bij te leren van mensen met ervaring. Peter Verbeke en Wouter Vandenhaute overtuigden me om de stap te zetten.”

De invulling van zijn job was echter onduidelijk. “Ik had me mijn rol anders voorgesteld. Zonder in detail te treden: ik werd afgerekend op zaken waar ik niet de volledige controle over had. Het ontslag van Vincent Kompany is zo’n voorbeeld. Dat voelde bij mij niet juist aan.”