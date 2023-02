Wat met de toekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat zich uit over de zaak

Dries Mertens komt op dit moment in actie in de Turkse competitie. Maar wat na het aflopen van zijn contract aldaar?

Dries Mertens vertrok afgelopen zomer bij Napoli voor een avontuur bij Galatasaray. Daar heeft hij een aflopend contract, al is er nog een optie voor een jaartje extra in Turkije.

Als die optie gelicht zal worden, dan zal hij tot juni 2024 bij Galatasaray spelen. En daarna? Daarna zou het wel eens gedaan kunnen zijn.

Schoonheid eindigen

Kat Kerkhofs is alvast duidelijk in Het Laatste Nieuws: "Hij wil in schoonheid eindigen bij Galatasaray. Het is mooi geweest."

"In mei wordt hij 36, in voetbaltermen is dat zo goed als bejaard. Ik wil dan meer mijn tv-concepten uitwerken en we gaan in de buurt van Leuven gaan wonen."