CEO Pro League klopt zich op de borst: "Enige liga in Europa die dit doet"

In totaal maakten de Belgische clubs afgelopen jaar liefst 156 miljoen euro schulden. Dat is een duizelingwekkend record. De Pro League wil er een einde aan maken en komt met ferme plannen. De CEO legt uit.

"In sommige gevallen ben ik het ermee eens dat de lonen of transfersommen exorbitant zijn", aldus CEO van de Pro League Lorin Parys in De Zevende Dag.

"We zijn de Pro League aan het hervormen. De financiële regels worden heel streng. Binnen vijf jaar mag je maar 70% van je opbrengsten meer uitgeven aan je spelerskern en staff en binnen vijf jaar willen we clubs met een positief eigen vermogen. We zijn er streng in, we gaan puntenaftrek invoeren voor clubs die dat niet waarmaken."

Zaaien naar de zak

"We zijn de enige liga voor zover ik het weet waar we deze regels opleggen voor de eerste én tweede divisie, dus we grijpen effectief in."

En wat met buitenlandse investeerders? "We moeten zaaien naar de zak. Het is belangrijk dat het voetbal groeit. In de werking doet het er minder toe, want iedereen moet dezelfde regels volgen en ook de sociale werking respecteren."