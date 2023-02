CIJFER VAN DE WEEK: -749 miljoen euro en +75 miljoen euro: Chelsea smijt geld buiten langs deuren en ramen, Belgische clubs bij primussen van Europa

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de transfers van de vijf voorbije seizoenen en de uitgaven die diverse ploegen in die jaren hebben gedaan.

Chelsea is de "primus", met een totaal volume van net meer dan twee miljard euro. Daarbij werd netto liefst 749 miljoen euro meer gespendeerd dan dat er binnen kwam. Ook Manchester United (-670 miljoen euro) en Arsenal (-544 miljoen euro) gaven wel heel veel uit. Juventus (9e) en Barcelona (12e) zijn de enige niet-Engelse clubs in de top-15 qua meeruitgaven.

Aan de andere kant van het spectrum staat Benfica, dat liefst 370 miljoen euro meer ontving dan het uitgaf, voor Lille (+308) en Ajax (+292).

De Jupiler Pro League van zijn kant komt er qua topclubs die in Europa meespeelden ook vrij goed vanaf. Anderlecht is de primus, met 75 miljoen euro meeropbrengst. Gent (+72), Genk (+66) en Club Brugge (+38) volgen.