Philippe Bormans (CEO Union) gelooft nog in de titel, maar ziet wel probleem voor match tegen Racing Genk

Bij Union geloven ze nog altijd in de titel.

Union verloor zaterdag voor het eerst sinds september nog eens in de competitie, Standard kwam met 2-4 winnen in het Dudenpark. Union liet zo de kans liggen om de kloof met Racing Genk verkleinen.

Bij de vice-kampioen geloven ze nog in de titel. "Of we Genk nog kunnen inhalen? Ja. Ik zeg niet dat we het gaan doen, maar we kunnen het. Gezien hoe we spelen en hoe hongerig de spelers zijn, kunnen we iedereen verslaan", zegt CEO Philippe Bormans bij La Capitale.

"Het enige probleem is dat we in maart tussen de twee Europa League-wedstrijden tegen Genk moeten. Maar we gaan niet klagen", zegt Bormans nog. Op 12 maart trekt Union naar de leider.