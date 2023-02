Silvio Proto ziet een probleem voor Anderlecht ondanks de positieve boodschap van Marc Coucke

Zondag staat de klassieker tussen RSC Anderlecht en Standard op de agenda. Beide ploegen hebben het bijzonder moeilijk gehad de voorbije tijden.

Het was geen pleziertje om fan te zijn van Standard en Anderlecht. Beide ploegen lijken evenwel de rug te rechten, maar hoe snel succes er zal komen is maar zeer de vraag.

Oud-boegbeeld Silvio Proto is alvast pessimistisch voor Anderlecht. “Het is moedig van Marc Coucke om te beloven dat hij de club niet wil verkopen en ondanks de moeilijkheden toch wil investeren”, klinkt het in La Capitale.

Volgens Proto heeft Anderlecht de verkeerde personen aan boord om de club te leiden. “Ik kan me niet voorstellen dat Anderlecht de komende jaren kampioen wordt. Genk, Brugge en Antwerp liggen ver voor op ons.”