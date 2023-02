Geen hoop meer op selectie Rode Duivels: "Ik raak gewend aan het idee dat het voorbij is"

Midden maart komen de Rode Duivels weer in actie. Het is uitkijken naar de selectie van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco.

Stilaan stijgt de koorts voor de Rode Duivels. Vooral de selectie van Domenico Tedesco is iets wat heel veel mensen beroert. Zal hij doorselecteren of gaat de Duitser verder op het elan van zijn voorganger Roberto Martinez?

Iemand die er niet meer wakker van ligt is Nacer Chadli van Westerlo. “Ik raak gewend aan het idee dat de nationale ploeg voor mij voorbij is”, zei hij na de winst tegen Union SG bij de RTBF.

“Er is een vrij jonge groep, ik ben van de oudere generatie”, voegde hij er nog aan toe. Chadli werd in 2011 voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg. Zijn laatste optreden voor de Rode Duivels was 4 minuten tegen Italië op het EK in juli 2021.