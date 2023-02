Hekkensluiter blijft gefrustreerd achter: "We betalen 12.500 euro per match voor de VAR ..."

Voor Seraing werd het tegen KV Mechelen opnieuw een bittere pil om te slikken. En zo blijft het team helemaal laatste, tot grote frustratie.

Hairemans opende met een vrije trap de score voor KV Mechelen, enkele minuten later werd de gelijkmaker van Mbow afgekeurd door de VAR vanwege buitenspel van Lepoint.

De rest is geschiedenis, want na de pauze kon Da Cruz de 0-2 maken en zo de wedstrijd helemaal monddood maken.

12.500 euro

De afgekeurde gelijkmaker zat de Luikenaars hoog: "We betalen 12.500 euro per wedstrijd voor de VAR en als je dan zijn efficiëntie ziet ..."

"Ik heb echt grote twijfels als ik die fase opnieuw bekijk", aldus coach Jean-Sébastien Legros na de 0-2 nederlaag.

"Het is echt borderline als ik de lijn getrokken zie. We zijn in het onbekende aan het kijken. In zo'n grijze zone voelt het opnieuw aan alsof het tegen ons is."

Uppercuts

"Het is het omslagpunt in de match, want als we daar gelijkmaken trekken we helemaal anders de kleedkamers in. Met energie en enthousiasme. Mechelen had niet eens een topdag vandaag."

"Het is lastig voor de groep om opnieuw op zo'n manier te verliezen. Elke week volgt er wel een nieuwe uppercut."