Trainer van Youri Tielemans komt met eerste update over lelijke blessure

Zaterdag blesseerde Youri Tielemans zich aan de enkel. Dat gebeurde in het duel tussen Leicester en Arsenal.

De enkel van de Rode Duivel klapte helemaal om. Trainer Brendan Rodgers kwam vandaag met een eerste update op zijn persconferentie naar aanleiding van het bekerduel tegen Blackburn Rovers.

“We wachten op de resultaten van zijn scans”, liet hij weten. “Die zullen we later vandaag krijgen. Maar het ziet er niet goed uit. Het lijkt op het eerste gezicht een nare blessure.”

Dat is ook geen goed nieuws voor Domenico Tedesco, want binnen drie weken zijn de Rode Duivels weer aan zet. Of het seizoen voor Tielemans voorbij is valt nog af te wachten.