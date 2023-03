Zeer pijnlijke conclusie na dramatische week: "VAR brengt arbitrage én Belgisch voetbal in gevaar"

De VAR en arbitrage kregen het afgelopen week opnieuw heel erg lastig. Heel wat VAR-situaties hebben de boel op scherp gezet.

Dat de VAR onder druk staat lijdt geen twijfel meer. Afgelopen weekend voelden Cercle Brugge en KAA Gent zich bekocht, in de midweek was het aan Zulte Waregem.

Geen rood voor een speler van Eupen na een zware fout op de Cercledoelman, die weken out is. Geen rood voor Buchanan na een elleboog aan Gift Orban.

© photonews

Geen rood voor Schoofs na een gemene tackle op Derijck, wel rood na een fout op Schoofs van Ciranni die geen rood waardig was.

Allemaal met dank aan de VAR, die steevast verkeerd ingreep. "Het gevoel heerst nu dat de VAR de arbitrage en het Belgisch voetbal in zijn geheel in gevaar brengt", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Flagrant

"Het vervelende is dat als de VAR een fout maakt, het flagrant is. Ze kunnen fases herbekijken uit allerlei hoeken."

"En dan slagen ze er nog in om verkeerde keuzes te maken. Dat is vervelend", beseft de gewezen profvoetballer.