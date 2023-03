Referee Department geeft ons nieuwe beelden die héél ander beeld schetsen van controversiële fase van deze week

Dinsdag stond heel de Belgische voetbalwereld op zijn achterste poten na de rode kaart die Alessandro Ciranni kreeg voor zijn overtreding op Rob Schoofs. Het Referee Department gaf ons nu een heel ander camerastandpunt van die fase.

En op die beelden is te zien dat de rode kaart niet over het rechterbeen van Ciranni ging, maar wel over zijn linkerbeen. De verdediger van Essevee raakte met zijn linkerknie vol de enkel van Schoofs, die direct omsloeg. Een beetje later moest hij daardoor ook geblesseerd naar de kant.

Het is inderdaad rood, maar die beelden heeft echter enkel de VAR gezien. Maar daardoor kwamen we weer bij een ander punt: communicatie. Als iedereen deze beelden gezien had, was er veel minder discussie geweest.

Bij het Referee Department gaven ze dat ook toe en beloven ze dat ze eraan werken. Er staan verschillende initiatieven in de steigers om zulke fases in de toekomst beter toe te lichten.