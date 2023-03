Dat is pas opgelucht ademhalen: viervoudige opsteker voor Wouter Vrancken dag voor topper Genk tegen Union

Racing Genk speelt zondag de topper tegen Union SG. Wouter Vrancken hield de hele week de adem in.

De nieuwe spits Tolu Arokodare ligt zoals geweten sowieso in de lappenmand, waardoor er centraal voorin opnieuw gerekend wordt op Ally Samatta.

Naast hem waren er echter nog heel wat spelers die Wouter Vrancken deze week kopzorgen bezorgden. Aanvoerder Bryan Heynen en Daniel Munoz kampen met een knieblessure na de derby tegen STVV.

En ook Angelo Preciado (enkel) en Nicolas Castro (rug) waren uiterst onzeker. Ondertussen is de selectie voor de topper tegen Union prijsgegeven.

En daarin is wel degelijk een plaats voor allevier de hierboven vernoemde spelers. Een ferme opsteker dus, al is nog niet zeker of iedereen ook in de basis zal kunnen starten.