Mike Trésor spreekt straffe woorden over Rode Duivels en haalt uit naar Anderlecht

Het zijn spannende dagen voor Mike Trésor. Vrijdag weet hij of hij deel uitmaakt van de selectie van de Rode Duivels.

Vorig jaar werd een fikse afknapper voor Mike Trésor, wat betreft de nationale ploeg. Roberto Martinez nam hem niet op in de ruime voorselectie van de Rode Duivels, tot grote ergernis in het Genkse kamp.

Ook nu is de spanning groot, al lijkt de kans nu wat groter dan voor het WK door gestopte en geblesseerde spelers. “Ik wil geen selectie omdat anderen geblesseerd zijn”, is Trésor heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg. “Ik vind gewoon dat ik een selectie verdien op basis van andere criteria.”

Al haalt hij nog een andere reden aan waarom het tot nu toe niet lukte. “Mijn gevoel zegt: dat ik nog geen Rode Duivel ben, ligt aan het parcours dat ik heb afgelegd. Als ik bij Anderlecht was gebleven, had ik zeker meer kansen gekregen”, haalt hij uit naar zijn ex-ploeg.