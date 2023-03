Pas vertrokken sterkhouder van Standard praat al over terugkeer

Standard moest dit seizoen enkele stevige knopen doorhakken. Eén van die dossiers was Nicolas Raskin.

Nadat Selim Amallah aan de kant werd geschoven omdat hij een contractverlenging weigerde, onderging ook Nicolas Raskin hetzelfde lot op Sclessin. Beiden vertrokken afgelopen winter.

Bij de RTBF laat Raskin weten dat een loonsverhoging inderdaad één van de discussiepunten was, omdat zijn contract al dateerde van vijf jaar geleden. Toch koestert hij geen wrok tegen de club, integendeel zelfs.

“Mijn doel is om terug te keren naar Standard om af te maken waar ik aan begonnen ben”, vertelt Raskin aan de Waalse openbare omroep. Hij heeft zelfs al een timing voor ogen.

“Ik wil later teruggaan, aan het einde van mijn carrière. Dat heb ik al in gedachten en dat wil ik ook. Ik heb als kind altijd al voor Standard willen spelen en dat heb ik ook gedaan. Ik denk dat het heel goed is gegaan, ook al eindigde het wat moeizaam.”