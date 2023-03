Toch nog hoop om Simon Mignolet te zien op EK of WK: "Wie weet raakt hij toch nog aan minuten"

Zaterdag lekte uit dat Simon Mignolet afscheid neemt van de Rode Duivels. Een terugblik op zijn interlandcarrière is snel gemaakt.

Het was het voetbalnieuws dit weekend. Simon Mignolet stopt bij de Rode Duivels. Een te vroeg gelekt berichtje van de voetbalbond klonk het. Vandaag zou een officiële aankondiging volgen, maar die is er echter nog niet.

Toch gaan we er van uit dat de keuze van Mignolet wel degelijk gemaakt is. Opvallend daarbij is dat de doelman van Club Brugge nooit een wedstrijd speelde op een EK of een WK. Nochtans had hij daar alle capaciteiten voor, maar als je moet concurreren met Thibaut Courtois dan weet je eigenlijk genoeg.

Zijn beslissing, om op 35 jaar bij het ingaan van een hopelijk nieuwe fase voor de nationale ploeg, is dan ook heel begrijpelijk. Het zal ook Club Brugge goed uitkomen, want de last die alle trips naar de Rode Duivels met zich meebracht mag zeker niet onderschat worden.

Bij Het Belang van Limburg verwachten ze echter nog iets van Mignolet bij de nationale ploeg. Op een EK of een WK zelfs. “Wie weet raak je ooit toch nog aan minuten op een EK of WK… als bondscoach?”, vraagt chef sport Kristof Liberloo zich af.