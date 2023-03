Degryse fileert de selectie van Tedesco met zeer kritische blik

De eerste selectie van Domenico Tedesco heeft er flink op ingehakt. Zeker bij de Belgische clubs, die toch wel wat bekaaid achterblijven.

KAA Gent, Union SG en Anderlecht in de kwartfinales van een Europese beker. KRC Genk soeverein leider in de Jupiler Pro League met spelers in vorm.

Geen Cuypers of Castro-Montes, geen Van Der Heyden of Lynen, geen Trésor of Heynen. Wel Vertonghen en Debast, maar daar blijft het bij qua spelers uit de Jupiler Pro League. Ook De Cuyper, Vanaken, Mechele en Vermeeren vissen achter het net.

© photonews

"Neen, hier gaan de Belgische clubs niet blij van worden", fileert Marc Degryse de eerste selectie van Tedesco bij Het Laatste Nieuws.

Zeker de niet-selecties van de Genkies beroert (bij Genk zijn ze dan ook niet te spreken, lees er HIER nog eens wat meer over). En Degryse snapt het ook niet echt: "Als je kijkt wie er wel bij is op de positie van Heynen en Trésor, hadden die twee er altijd moeten bij zijn."

Fit én in vorm

"Wat mij betreft, moet je kiezen voor jongens die fit zijn én in vorm zijn. Ik kan er veel opnoemen in deze selectie, die niet aan die norm beantwoorden."

"Ook de keuze voor spelers als Saelemaekers en De Ketelaere die nauwelijks spelen, is vreemd te noemen."